(Görüntülü Haber) Birleşik Metal-İş Başkanı Serdaroğlu: Asgari ücretin yetersiz belirleneceğini düşünüyoruz

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BİRLEŞİK Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, asgari ücretin 2 bin 300 lira olması gerektiğini belirterek, \"Bir kere devlet kaçıyor bu ücreti ödemekten. Özellikle bu kadar taşerona kadro vaadiyle birtakım yasal düzenlemeler ortaya koymuşken, asgari ücretin yetersiz bir şekilde belirleneceğini düşünüyoruz\" dedi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Karabük\'e gelerek bir kafede basın toplantısı düzenledi. Serdaroğlu, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 40 işçi, sendikaya geçtikten 5 gün sonra, \'Fabrikayı 15 Ocak itibarıyla kapatıyoruz\' denilerek, iş akitlerinin sonlandırılacağının çalışanlara bildirildiğini öne sürdü. Serdaroğlu, şunları söyledi: \"Tamamen sendikalaşmaya yönelik bir engelleme faaliyeti olarak gözüküyor. Bir ay sonra kapatılacak bir yerde 10\'uncu ayda bu kadar işçi alınmaz. 1 ay sonra kapatacaksan bu kadar işçiyi neden alıyorsun? Diyelim ki \'15 Ocak\'ta tamam benim sürem doldu, fabrikaya kilit vurup gidiyorum\' dese de biz burada fiili olarak varlığımızın devam ettirileceği şartları yaratacağız. İş yeri önünde çadır mı kurarız, kent meydanında mı, valiliğin önünde mi eylem yaparız; kendi dinamiklerimizin içerisinde eylem planlamalarını yapacağız. Biz şu anda barışçıl bir şekilde sorunun çözümlenmesini istiyoruz.\" Asgari ücret konusunun hatırlatılması üzerine Genel Başkanı Serdaroğlu, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de açlık sınırı, şu anda açıklayan bütün kurumlar tarafından 1600 lira civarında olduğunu biliyoruz. Yoksulluk sınırı 5 bin 500 lira civarında. Türkiye\'de 5 bin 500 liranın altında alan yoksulluk sınırındadır. 1600 liranın altında alan açlık sınırındadır. Şimdi bizim bütün bilimsel verilerimiz, kendi araştırma şirketimiz, DİSK\'in araştırma şirketiyle birlikte bugün asgari ücretin net 2 bin 300 lira olması lazım. Bildiğiniz gibi asgari ücret tespit komisyonunda işçi, işveren ve sendikalar cephesini Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş\'in açıklaması 1870 lira civarında oldu. Onun yeterli olmadığını iddia ediyoruz. Bu değerlendirmelere bakıldığı zaman onu da hayata geçiremeyecekler. Yani yüzde 10\'luk, 12\'lik artış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer o tür artışlar devam ederse asgari ücret, açlık sınırının altında yaşamaya devam eder. Bugün olması gereken rakam 2 bin 300 liradır. Bir kere devlet kaçıyor bu ücreti ödemekten. Özellikle bu kadar taşerona kadro vaadiyle birtakım yasal düzenlemeler ortaya koymuşken, yüksek bir asgari ücreti vereceğini de ve asgari ücret tespit komisyonundaki sürece müdahale etme yetkinliğinin de az olmasından kaynaklı, asgari ücretin yetersiz bir şekilde belirleneceğini düşünüyoruz. Bize göre net 2 bin 300 lira olması lazım. Asgari ücretin mutlaka vergi dışı olması lazım.\"