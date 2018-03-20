(Görüntülü Haber) Birleşik Krallık Büyükelçisi Chillcot'tan Ankara Anlaşması açıklaması

İstanbul, 20 Mart (DHA) – Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominic Chillcot, Birleşik Krallık mahkemelerinin, Ankara Anlaşması’nın üç yıllık iş vizesinden sonra sınırsız oturum hakkına çevrilmesine olanak sağlayan sürecinin yasal olmadığına karar vermesi ardından yapılan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Büyükelçi Sir Dominic Chilcott yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Pek çoğunuz Ankara Anlaşması ile ilgili olarak Birleşik Krallık’taki bir mahkemenin verdiği karar konusunda basında çıkan - ve hepsi doğru olmayan - son haberleri duymuşsunuzdur. Bu konuda Birleşik Krallık’ın resmi tutumunu ifade etmek isterim. “Öncelikle kesin olarak belirtilmesi gereken en önemli husus: Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması, ya da bilinen adıyla Ankara Anlaşması, geçerliliğini korumaya devam etmektedir. “Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık’ta yaşamak üzere başvuru yapmaya devam edebilir. Birleşik Krallık’ta bir iş kurmayla bağlantılı talepleri karşıladıkları sürece, bunu üç yıllık bir süre için yapabilirler. “Birleşik Krallık hükümetinin değil, mahkemenin verdiği karar, Ankara Anlaşması’ndaki hususları netleştirmektedir. Mahkeme, Türk vatandaşlarının, üç yıllık ticari vizeyi Birleşik Krallık’ta istedikleri süre kadar kalma iznine çevirmesinin, anlaşma şartlarında yer almadığına karar vermiştir. “Mahkeme, Ankara Anlaşması temelinde, Türk iş insanlarının, Birleşik Krallık’a gelerek iş kurmalarının mümkün olmadığını söylememiştir. Bunu tabii yapabilirler ve Birleşik Krallık bunu yapmalarından memnuniyet duyacaktır. “Burada iki önemli ayrıntı var: Birincisi; bu karar 16 Mart’ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önce başvuranları etkilemeyecektir. İkincisi; bu kararın, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışı ile yani Brexit ile ilgisi yoktur. “Belirttiğim gibi, bu sadece, anlaşmanın, mevcut haliyle, doğru şekilde nasıl yorumlanması gerektiğini açıklayan bir mahkeme kararından kaynaklanan teknik bir değişikliktir. “Tekrar etmek gerekirse; Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık’ta iş kurmak ve yaşamak üzere tek seferde üç yıla kadar başvuru yapmaya devam edebilir. Üç yıldan sonra, bir üç yıl daha kalmak için başvurabilir ve vesaire. “İki ülke arasındaki ticari ortaklık ve ikili ticaret, Birleşik Krallık hükümeti için çok büyük önem taşımaktadır. Birleşik Krallık’ta iş yapan Türk insanlarının katkısına büyük değer veriyoruz. Ankara Anlaşması, Birleşik Krallık’a gelip yatırım yapan Türk işadamları/işkadınları için önemli bir araç olmaya devam edecektir.”