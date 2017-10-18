(Görüntülü Haber) Birinci sınıf öğrencisine 'D harfi' dayağı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ismi açıklanmayan ilkokul öğretmeni, tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisini \'D\' harfini yazamadığı için dövdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından öğretmen, açığa alındı. Merkez İlçesi Şakirpaşa İlkokulu\'nda bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisinden \'D\' harfini yazmasını istedi. Erkek öğretmen, minik öğrenciye \'D\' harfini gösterdi; ancak öğrenci, bu harfi yazmakta zorlandı. Yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine \'D\' harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, önce öğrencinin sırtına birkaç kez eliyle vurdu. Ardından öğrencinin elini tutarak, harfi yazdırdı. Buna rağmen harfi yazamayan erkek öğrencinin başına vuran öğretmen, kazağından tutup, savurduğu öğrenciyi sırasına gönderdi. Bunlar yaşanırken, o sırada sınıfta bulunduğu ileri sürülen başka bir öğretmen dayak anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya paylaşılan görüntüler üzerine Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İsmi açıklanmayan öğretmen ise açığa alındı.