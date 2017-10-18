T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Birinci sınıf öğrencisine 'D harfi' dayağı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da ismi açıklanmayan ilkokul öğretmeni, tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisini 'D' harfini yazamadığı için dövdü

18 Ekim 2017 18:43

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ismi açıklanmayan ilkokul öğretmeni, tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisini \'D\' harfini yazamadığı için dövdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından öğretmen, açığa alındı. Merkez İlçesi Şakirpaşa İlkokulu\'nda bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisinden \'D\' harfini yazmasını istedi. Erkek öğretmen, minik öğrenciye \'D\' harfini gösterdi; ancak öğrenci, bu harfi yazmakta zorlandı. Yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine \'D\' harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, önce öğrencinin sırtına birkaç kez eliyle vurdu. Ardından öğrencinin elini tutarak, harfi yazdırdı. Buna rağmen harfi yazamayan erkek öğrencinin başına vuran öğretmen, kazağından tutup, savurduğu öğrenciyi sırasına gönderdi. Bunlar yaşanırken, o sırada sınıfta bulunduğu ileri sürülen başka bir öğretmen dayak anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya paylaşılan görüntüler üzerine Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İsmi açıklanmayan öğretmen ise açığa alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAADANACepMerkezErkekYaklaşıkArdındanBunaBunlarSosyalAdana Milli Eğitim Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24