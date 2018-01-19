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(Görüntülü Haber) Birecik'ten Kobani'ye geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesi kırsalından Suriye'nin Kobani kentine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü Suriye uyruklu, 7 kişi jandarma tarafından yakalandı

19 Ocak 2018 19:29

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesi kırsalından Suriye\'nin Kobani kentine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4\'ü Suriye uyruklu, 7 kişi jandarma tarafından yakalandı. Birecik Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sınır hattında bulunan Kuyucak Mahallesi\'nden, terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Suriye\'nin Kobani kentine yasa dışı yollardan bir grubun geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüphelileri, sınırdan geçmeye çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A., H.A., A.E. ve H.A. ile H.G., Ü.A. ve M.C., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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