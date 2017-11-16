(Görüntülü Haber) Birecik'te tekstil fabrikasına 100 kadın işçi aranıyor

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde 300 kadının çalıştığı tekstil fabrikası, sigortalı ve asgari ücretle çalıştırmak üzere 100 kadın işçi daha bulmakta zorlanıyor. İşsizliğin yoğun olduğu Birecik\'te, 5 yıl önce faaliyete giren tekstil fabrikası, 300 kadına istihdam oluştururken, fabrikanın tam kapasite çalışabilmesi için 100 kadın işçiye daha ihtiyaç duyuyor. Ayda ortalama 150 bin, yılda ise 2 milyon civarında ürün üreten firma, başta Rusya olmak üzere 8 Avrupa ülkesine giyim ihracatı yapıyor. Türkiye\'de toplam 450 mağazası bulunan firma, artan talepleri üzerine işlerini büyütme kararını alırken, bu kez hesapta olmayan \'işçi\' sorunu nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Acil olarak 100 ile 300 arasında işçi aranan fabrikaya bir kişinin bile iş başvurusunda bulunmaması nedeniyle yeni alınan dikiş makinelerinin üzeri de tozlanmaya karşı naylonlarla kapatıldı. İlçede büyük ölçüde istihdama katkı sunan işadamı Cemal Erkoç\'un işlettiği fabrikayı ziyaret eden Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, makine tezgahları başında kadın işçilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Perçi, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşara Karaoğlu ile birlikte firma sahibi Cemal Erkoç\'tan bilgi aldı. Fabrikada eleman sıkıntısı yaşandığını öğrenen Kaymakam Kadir Perçi, bu sorunun giderilmesi için destek sözü verdi. Kaymakamı Kadir Perçi, \"İlçemizde 300 kadına istihdam sağlayan Cemal Erkoç\'a teşekkür ediyorum. Biz Birecik Kaymakamlığı olarak kendilerine işçi bulunması konusunda destek sözü veriyoruz. Fabrikaya gerekli olan ara elamanı için bünyemizde bulunan Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim merkezi vasıtasıyla bu güzel fabrikanın daha iyi çalışabilmesi ve ayakta kalabilmesi için eleman temin etmek için çalışmalar başlatacağız. Yine burada çalışan kadınlarımız rahatlıkla çocuklarına bakabilmeleri için kreş açacağız. İlçemizde kadınlarımızın istihdamı konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız\" dedi. \'ELEMAN SIKINTISI YÜZÜNDEN ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ\' Mevcut çalışan fabrikaya ek olarak 100 ile 300 arasında işçisi kadın işçiye ihtiyaç olduğunu ifade eden fabrika işletmecisi Cemal Erkoç ise, \"Birecik\'te istihdama katkı sunmak adına asgari ücretli, öğlen yemeği, SGK ve servis imkanı sunuyoruz ancak personel bulamadığımız için birçok makinamız çalışmaz durumda bekliyor. Memleketimde özellikle kadınlara yönelik istihdam alanı oluşturmak için burada hizmet vermeye başladım. Şu anda 300 kadın işçimiz burada çalışıyor. Kadınlarımız aile ekonomisine destek sunmak adına halen 100 kadın işçiye ihtiyacımız var. Yine ek olarak yeni bir fabrika da açmayı planlıyoruz. Ancak eleman sıkıntısı yüzünden zor günler geçiriyoruz. Bizim hedefimiz Birecikli 600 kadını iş sahibi yapmaktır\" diye konuştu.