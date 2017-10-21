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(Görüntülü Haber) Birecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde ike otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı

21 Ekim 2017 01:38

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde ike otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Gaziantep karayolu Halfeti kavşağı yakınlarında meydana geldi. Birecik yönüne giden Mustafa İyi yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Kemal Taş yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle her iki araçta bulunan Emine İyi, Ayşe Küçük, Songül Taş ve Mustafa Ünlü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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