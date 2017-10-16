T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Birecik'te devrilen asfalt yüklü TIR yandı

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi yakınlarında asfalt zifti yüklü TIR'ın şarampole devrilerek alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü İzzet Saruhan yaralandı

16 Ekim 2017 18:24

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi yakınlarında asfalt zifti yüklü TIR\'ın şarampole devrilerek alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü İzzet Saruhan yaralandı. Kaza, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. İzzet Saruhan\'nın kullandığı asfalt zifti yüklü 73 SF 617 plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Devrilen TIR bir süre sonra alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Saruhan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR\'daki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavisi yapılan Saruhan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BirecikTIRSaruhanKazaGaziantepSFDevrilen TIRSürücü SaruhanKazayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24