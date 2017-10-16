(Görüntülü Haber) Birecik'te devrilen asfalt yüklü TIR yandı

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi yakınlarında asfalt zifti yüklü TIR\'ın şarampole devrilerek alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü İzzet Saruhan yaralandı. Kaza, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. İzzet Saruhan\'nın kullandığı asfalt zifti yüklü 73 SF 617 plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Devrilen TIR bir süre sonra alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Saruhan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR\'daki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavisi yapılan Saruhan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.