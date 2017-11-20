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(Görüntülü Haber) Birecik Adliyesi'nde silahlı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden adliyeye gelen akraba iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktı

20 Kasım 2017 18:04

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden adliyeye gelen akraba iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1\'i polis, 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde, Meydan mahallesinde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Yuvacık mahallesinde oturan akraba iki grup, arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. Adliye önünde karşılaşan iki grup arasında, tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada, adliyede görevli polis memuru Özcan Y., kavgaya karışan grupları ayırmaya çalışırken, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Peş peşe tabancadan açılan ateş sonucu taraflardan Yaşar Y. ve Ethem Y. de yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı saptanan 9 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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