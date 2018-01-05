(Görüntülü Haber) Bir oğullarını birliğine uğurladılar, diğer oğullarının şehit haberini aldılar

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar\'ın (28) acı haberi Erzincan\'daki ailesine verildi. Ağıt seslerinin yükseldiği şehitin evine Türk bayrağı asıldı. Vatani görevini yapan, iznini yanlarında geçiren küçük oğulları Muhammet\'i bu sabah uçakla Diyarbakır\'a uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonra büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı. Irak\'ın kuzeyinde, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafında bulunan, Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında yaya olarak intikal sırasında ayağının kayması sonucu düşerken kendi tüfeğinin ateş alması ile başından vurularak şehit oldu. Sözleşmeli Er Adem Akpınar\'ın, Erzincan\'ın Akşemsettin Mahallesi 652\'inci sokakta oturan ailesine acı haber bu sabah Vali Yardımcısı Fatih Acar, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Müftü Yavuz karabayır ve askeri yetkililer tarafından verildi. Kezban- Kenan Akpınar çiftinin 4 erkek çocuğunun ikincisi olan Adem Akpınar, 2015 yılında sözleşmeli er olarak göreve başladı. Evli ve 6 aylık Balım Nar adlı bir kızı olan Akpınar, Kars\'ın Sarıkamış ilçesindeki 9\'uncu Komado Tugay Komutanlığı\'nde göreve başladı. Akpınar bir süre önce geçiçi görevli Hakkari Dağ Komando Taburu\'na gönderildi. İzne gelen küçük çocukları Muhammet\'i bugün sabah uçakla Diyarbakır\'da vatani görevini yaptığı birliğine uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonrada büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı. Ağıt seslerinin yükseldiği şehit evi Türk bayrakları ile donatıldı. Fenalaık geçiren anne ve babaya sağlık görevlileri müdahele etti. Erzincan\'da oturan şehit eşi Begüm Ceren de aci haberi alınca fenalık geçirdi. Öte yandan Erzincan Vali Ali Arslanta, 3\'üncü Ordu Komutani Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı AK Parti\'li Cemaletin Başsoy da şehit evine gelerek aileye başsalığı dileğinde bulundu.