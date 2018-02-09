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(Görüntülü Haber) Bir gecede 14 aracın lastiği kesen 3 kişi, yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir gecede 14 aracın lastiğini bıçakla kesen 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

09 Şubat 2018 03:23

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir gecede 14 aracın lastiğini bıçakla kesen 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçların lastiklerini kesme anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Anıt Mahallesi’nde yaşandı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerini kesilerek patlatılmış halde görünce durumu polise bildirdi. Aynı bölgede 14 araçta aynı olayın yaşandığını belirleyen polis, apartman ve işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 30 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 kişinin eşkalini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin H.D. (30), Y. S. (20) ve O.S. (19) olduğunu belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polise verdikleri ilk ifadede, sarhoş oldukları için böyle bir eylemde bulunduklarını söylediği öne sürüldü. Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor. 

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