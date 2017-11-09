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(Görüntülü Haber) Binmek istediği servis aracının altında kalan minik Elvan öldü

ORDU, (DHA)- ORDU'da, 5 yaşındaki Elvan Şahin, Kuran kursundan çıktıktan sonra binmek istediği servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

09 Kasım 2017 18:12

ORDU, (DHA)- ORDU\'da, 5 yaşındaki Elvan Şahin, Kuran kursundan çıktıktan sonra binmek istediği servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün Altınordu İlçesi\'ne bağlı Akyazı Mahallesi\'nde Akyazı Camii mevkiinde meydana geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca yürütülen okul öncesi 4-6 yaş grubu Kuran kursları için Altınordu İlçe Müftülüğü tarafından Akyazı Camii\'nde Kuran kursu açıldı. Buradaki kursa giden Elvan Şahin, kurs bitiminde 38 yaşındaki Savaş İ.\'nin kullandığı 52 S 0135 plakalı servis minibisüne binmek istediği sırada, aracın hareket etmesi sonucu altında kalıp yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Elvan Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis şoförü Savaş İ.  gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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