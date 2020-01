(Görüntülü Haber) Binlerce eğitimciden 'Siyah Yürüyüş'

Davut CAN-İZMİR DHA İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in iki öğrenci tarafından tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından Alsancak Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan binlerce eğitimci siyahlar içinde Konak Meydanı\'na yürüdü. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bu mesleği her türlü saldırıya açık hale getiren yaklaşımlar ve politikalar, bugün geldiğimizdir noktanın sebebidir dedi. Geçen Cuma günü, Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in, makam odasında iki öğrenci U.Y. ile İ.P tarafından tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından, bugün binlerce eğitimci \'Siyah Yürüyüş\'te bir araya geldi. Alsancak Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan binlerce eğitimci, taktıkları siyah fularlarla sessiz bir şekilde Konak Saat Kulesi\'ne yürüdü. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yürüyüşe katılarak, kortejin önünde, \'Eğitimde Şiddete Dur De\' yazılı pankartı taşıdı. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Yalçın, Rahmetli Mehmet Akif İnan, Susarak anlattım bütün gizliyi, sakladım duygumu ben konuşarak dizelerinde bugünkü yürüyüşümüze anlam katan bir açılım sağlıyor. Bugün, burada sessiz bir yürüyüş yaparak sesimizi yükseltmek istedik. Müdürümüz Ayhan Kökmen\'in katledilmesi konusunda eğitimciler ve okul yöneticileri olarak acımızı içerimize atıp mesajımızı dışarıya vermek istedik. Şiddetin ortadan kaldırılması şarttır, şiddetin ortadan kaldırılması için de eğitim şarttır. Son zamanlarda terörün ve şiddetin hedefi olan eğitimcilerimiz, bizleri acılara gark etmiş ve eğitim çalışanlarını umutsuzluğu sürüklemeye başlamıştır dedi. ÖĞRETMEN SALDIRILARA AÇIK HALE GELMİŞTİR Öğretmeni önemsizleştiren uygulamaların mesleğin onur ve itibarını zedelediğini ve ve zedelemeye devam ettiğini belirten Yalçın şunları söyledi Yaşanan mesleki erozyon öğrenmeti savunmasız bırakmış, onu saldırılara açık hale getirmiştir. Bugün burada Eğitim Bir Sen olarak bunun bir ülke meselesi olduğunu, bunun bir memleket meselesi olduğunu, her insanın bu meseleye duyarlı davranması gerektiğini, her politikacının bu konuya eğilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ülkenin her yerinde basın açıklamalarıyla konuya ilişkin itirazımızı yükseltiyor, sendikalarla bir araya gelerek bunun ortak bir şekilde savunulması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün bu açıklamamızda Türk Eğitim Sen temsilcisi arkadaşımız da burada. Ben bu konuda sendikaların ortaya koyduğu duruşa yürekten teşekkür ediyorum. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, tüm ilgililerin iştirakiyle acil çalışma yapılmalıdır, caydırıcı düzenlemeler getirilmelidir. Basına, sivil toplum kuruşluarına, bilim insanı, aydın ve sanatçılara da bu konuda büyük görevler düşmektedir. ŞİDDET VE EĞİTİM ASLA YAN YANA GELMEMESİ GEREKEN İKİ KELİMEDİR Yalçın, canilere karşı durmak, cehalete \'Dur\' demek ve şiddet sarmalına bir çıkış bulmak için siyah bir yürüyüş tertip ettiklerini belirterek, bundan sonra hiçbir eğitimciyi kaybetmek istemediklerini dile getirdi. Tedbir ve sağduyu çağrısı yaptıklarını vurgulayan Yalçın, Son zamanlarda eğitimcilerimizin maruz kaldığı şiddet olayarında gözlenen artış, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru ciddi manada tehdit eder bir boyuta gelmiştir. Şiddet olaylarının neredeyse gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş olması, maalesef acı bir realite olarak bizleri de etkilemektedir. Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı sadece ona maruz kalan eğitimcilerle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir. Eğitimcileri hedef alan şiddet sarmalı, her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Bu cennet ülkete, cinnet toplumuna doğru gitmek hepimizi düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Şiddet, ruh düzeni sağlıklı, normal bir insanın başvuracağı bir yöntem değildir, olamaz, olmamalıdır. Şiddet ve eğitim asla yan yana gelmemesi gereken iki kelimedir dedi.