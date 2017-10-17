(Görüntülü Haber) Binlerce balık denizle buluştu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da denizdeki su ürünleri popülasyonunun arttırılması için binlerce balık Akdeniz\'e bırakıldı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı Karataş İlçesi\'ndeki Akyatan Dalyanı\'nda bulunan çipura, levrek ve kefal başta olmak üzere binlerce balık Akdeniz\'e uzanan bağlantı kanalına törenle bırakıldı. Dalyanda \'kuzuluk\' olarak tanımlanan bölgelerde yetişen balıkları kepçe yardımıyla bağlantı kanalına bırakan Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi. \'CİDDİ KATKI SAĞLIYORUZ\' Bakanlığın ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen kararı gereği her yıl lagün ve dalyanlardaki denize yumurtalı çipura, levrek ve kefal gibi balıklardan en az yüzde 10\'unun denize bırakıldığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti: \"Deniz bağlantı kanalına bıraktığımız bu balıklar denize gidecek. Orada yumurtlayacak ve bir sene sonra tekrar ergin balıklar bu dalyana gelecek. Sonra gelişimlerini tamamlayarak bir sonraki yıl yine denize bırakılacak. Bu önemli bir döngü. Dalyanlar, balıklar için üreme olgunluğuna gelinceye kadar vaktini geçirdiği önemli bir yer. Dalyanların büyüklüğüne göre elde edilen balık miktarı ortaya çıkıyor. Sayı çok değişken olduğu için şimdi net \'şu kadar balık bırakıldı\' diyemiyoruz. Dalyanda 400-500 ton balık yetiştirildiği göz önüne alındığında yüzde 10 kararıyla birlikte binlerce balığı denize bırakmış oluyoruz. Denizdeki su ürünleri varlığımıza çok ciddi katkı sağlamış oluyoruz.\"