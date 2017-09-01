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(Görüntülü Haber) Bingöl'te çatışma: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı

01 Eylül 2017 01:32

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında tespit edilen bir grup PKK\'lı terörist ile güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı.

Bingöl merkeze bağlı Alıncık Köyü yakınlarında saat 21.30 sıralarında bir grup PKK\'lı tesbit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla güvenlik korucuları tarafından bölgede operasyon başlattıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile güvenlik korucuları arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada ilk ateşle birlikte güvenlik korucularından Nesip Özen şehit olurken, Nihat Çelik ise ağır yaralandı.

Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye jandarma özel harekat timleri sevkedilerek, şehit ve yaralı güvenlik korucusu çatışma bölgesinden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Şehit korucu Özen\'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralı korucu Nihat Çelik\'in ameliyata alındığı öğrenildi.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye sevkedilen jandarm özel harekat timleri ve komando ekipleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı. 

 

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