(Görüntülü Haber) Bingöl'deki kayak festivaline 60 ülkenden yüzlerce kişi katıldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen \'Haserek Kayak Festivali\'ne 60 ülkeden ve Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden yüzlerce kişi katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı festivale gelenler, Kürtçe, Türkçe ve Zazaca şarkılar eşliğinde eğlenirken, yumurta taşıma, çuval, kızak çekme yarışı yaparak, kar kayağı yapmanın keyfini yaşadı. Kayak alanında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, gençlerin dağlarda huzur ortamı içerisinde eğlenmesini istediklerini belirterek, \"Huzur içerisinde olmamızı Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz sağlıyor. Buradan onlara selamlarımızı gönderiyoruz\" dedi.



Geleneksel olarak düzenlenen 3\'üncü \'Hesarek Kayak Festivali\' renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Haserek kayak merkezinde, \'Dünya Renkleri Bingöl\'de Buluşuyor\' sloganı ile düzenlenen festivale, 60 ülkeden 140 kişinin yanısıra, merkez ve çevre illerden binlerce vatandaş katıldı. Mahalli sanatçıların Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılarla başlayan etkinlikte, yumurta taşıma, çuval ve kızak çekme yarışı yapıldı.



\'GENÇLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR\'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, \"Bu Allah\'ın bir nimeti. Hesarek dağı ve çok şükür bu nimeti değerlendirmeye başladık. Kış aylarında çok yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Doğru bir yatırım olduğunu buradaki kalabalıktan bi zati görmüş oluyoruz. Ben bu tesiste emeği geçen hükümetimize Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu festivallerle burası daha çok iyi canlanıyor. İnşallah şehir merkezine yapacağımız beş yıldızlı termal tesislerle de burayı bütünleştireceğiz. Çok daha güzel bir yer haline gelmiş olacak. Özellikle gençlerimiz için. Bizim için birinci öncelik gençler, ikinci öncelik gençler ve üçüncü öncelik yine gençlerdir. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bundan sonra da bir üniversite şehri olan Bingölümüz\'de gençlerimiz için sosyal faaliyetleri, sanatsal faaliyetleri artırmak için gayretlerimize devam edeceğiz, Burada tabi kayakla, sporla birlikte sosyal aktiviteler, insanların bir araya gelmesi, değişik ilerden gelen insanların burada buluşması çok güzel. Araç plakalarına baktım gelirken, 23 plaka, 44 plaka, 06 plaka, 62 plaka ve Trabzon\'dan gelenler var. İşte ülkemizin birliği, beraberliği için de çok güzel bir tablo\" dedi.



\'GENÇLERİMİZİN DAĞLARDA HUZUR İÇERİSİNDE EĞLENMESİNİ İSTİYORUZ\'



Gençlerin dağlarda huzur içerisinde eğlenmesini istediklerini, bunu da Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğin sağladığını ifade eden Yılmaz, \"Biz bu dağların işte böyle olmasını istiyoruz. Huzur içinde olmasını istiyoruz. Gençlerimizin, insanlarımızın, ülkemizin, dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından 60 ülkeden insanların geldiği festivaller olsun istiyoruz. Bunlar ülkemizde huzur ortamında, ne kadar ileri bir noktaya geldiğini, pekiştiğini gösteriyor aynı zamanda. İşte bizim özlediğimiz tablo bu. Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz, bizim bu huzurumuzu sağlıyor. Buradan onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Allah ordumuzun, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, onları muzaffer eylesin, onların bu çabalarının sonucunda da, hem ülkemizdeki insanlarımız sınırlarımızda güvenli hale gelsin, hem de o bölgelerde Suriye\'de yaşayan kardeşlerimiz de daha huzurlu bir ortamda yaşasınlar inşallah\" diye konuştu.



Trabzon Üniversitesi\'nde eğitim görürken Bingöl\'e gelen Kamerunlu öğrencilerden Mustafa, \"Trabzon Üniversitesi İstatistik 4\'üncü sınıf öğrencisiyim. Biz Karadeniz Üniversitesi Derneği olarak 60 farklı ülkeden, bugün Bingöl\'de bu şenliğe katıldık. Gerçekten çok memnun kaldık, Tiyatrodan, kayağa bir sürü şeyler yaptık. Allah razı olsun, Bingöl gerçekten güzel bir yer. Trabzon\'da kar görmediğimiz için buraya geldik ve kaymayı becerebildik. Ben kayak yapabileceğimi hiç düşünmemiştim\" diye konuştu.



Vatandaşların doyasıya kayarak eğlendiği festival, kardeşlik ateşi ve meşale gösterisi ile sona erdi.