(Görüntülü Haber) Bingöl'de modern otogar hizmete açıldı

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve 5 milyon 953 bin 500 liraya malolan, 27 otobüs peronlu, 172 araçlık şehirlerarası otobüs terminali hizmete açıldı. Bingöl\'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Simani Mahallesi\'nde, 26 bin 500 metrekarelik alanda yaptırılan Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali bugün hizmete girdi. Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, tamamlanarak hizmete açılan otogarda incelemelerde bulundu. Burada konuşan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, projedeki bir takım sıkıntılar nedeniyle otogarın gecikmeli olarak hizmet vermeye başladığını belirterek, Bugün itibariyle terminalimiz hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır ihalemizi yapmış olmamıza rağmen gerek projedeki eksiklikler, gerek buradaki imalatlardaki sorunlar nedeniyle 1 yıldır işletme sahiplerini bekletmek zorunda kaldık ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Ana hatlarıyla eksiklikler giderildi, ancak bundan sonraki süreçte de bir takım eksiklikler çıkacaktır ve bu eksiklikleri de gidereceğiz dedi. 26 bin 500 metrekarelik alanda kurulan yeni otogar içerisinde, 27 otobüs peronu, 172 araçlık otopark, sosyal donatı alanları, şoför dinlenme odaları, yolcu bekleme holü, bilet satış reyonları, araç bakım istasyonları, zabıta kontrol noktası, bay ve bayan mescid, çocuk bakım odası, emanet odası, polis ofisi ve revir yer alıyor.