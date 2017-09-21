(Görüntülü Haber) Bingöl'de mahalleli tepki gösterince, baz istasyonu kurulmadı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemeyenlerin tepkisi sonuç verdi. Belediye yetkilileri, halkın isteği üzerine baz istasyonunun başka bir yere yapılacağını söyledi. Bingöl Belediyesi kısa süre önce Yenimahalle Çiğiltepe Sokak\'ta bulunan mezarlık alanına bir GSM operatörü şirketine ait baz istasyonu kurma kararına, mahalle sakinleri tepki göstermişti. GSM şirket yetkilileri bugün baz istasyonunu kurmak için mahalleye geldi. Şirket yetkilileri mezarlık alanına baz istasyonu kurmakta ısrarcı olunca, vatandaşlar bir araya gelerek şirket görevlilerine tepki gösterdi. Halkın baz istasyonunun kurulmasına izin vermemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri ile TOMA araçlarının hazır bulunduğu mahallede Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Hanefi Barakazi de geldi. Barakazi\'nin mahalleli ile konuşup baz istasyonunun mahallelerine kurulmayacağını halka bildirmesi ardından toplananlar sessizce dağıldı. Bingöl Belediyesi baz istasyonu tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda kurulması planlanan istasyonun belediye ile ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, şöyle dedi: \"Yeni Mahalle\'de kurulması planlanan ve mahalle sakinlerince engellenmek istenen 4.5 G internet güçlendirme sistemi kurulumunun belediyemizle ilgisi yoktur. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı \'Elektronik Haberleşme Altyapısı\' mevzuat hükümleri çerçevesinde bu hususta tek denetim, kontrol ve onay yetkisine sahip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'dur. İlgili kurum izni ile kurulan sistem hakkında belediye başkanlığımızın hiçbir hukuki veya idari tasarruf hakkı yoktur. Bu alanda kurulacak sistemin faaliyete geçmesi ve işletmeye alınabilmesi sadece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan verilecek bir güvenlik sertifikası ile mümkün olabilmektedir. Söz konusu sistemi kuracak olan firma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra sistemin Yeni Mahalle\'de kurulması için belediyemizden yer tahsisi talep etmiştir. Bunun üzerine belediyemiz ekiplerince kurulacak sistemin yaşam alanından uzak, insan ve çevre sağlığını etkilemeyecek bir alanın bulunması için çalışma yapılmıştır. Çalışma neticesinde mezarlık alanda yapılan incelemede, herhangi bir mezar bulunmayan alan sistem için uygun görülmüştür. Öte yandan ilgili firmayla yapılan görüşmede, Yeni Mahalle\'de ikamet eden bin 300 vatandaşın operatör servisini arayarak internet hizmetlerinden sağlıklı bir şekilde yararlanmadığı yönünde şikayette bulunduğu belirtilmiştir. Şikayetlerin ortadan kaldırılması ve vatandaşların internet hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmelerinin sağlanması maksadıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kontrolünde sistemin kurulması planlanmıştır.\"