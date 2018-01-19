(Görüntülü Haber) Bingöl'de 278, Elazığ'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı (4)
KARDA MAHSUR KALAN AMBULANS KURTARILDI
Serkan BİNGÖL (DHA) Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı devam ederken, Geçitli köyü yolunda mahsur kalan ambulans, özel idareye bağlı iş makinesi tarafından kurtarıldı
19 Ocak 2018 12:10
KARDA MAHSUR KALAN AMBULANS KURTARILDI
Serkan BİNGÖL (DHA) Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı devam ederken, Geçitli köyü yolunda mahsur kalan ambulans, özel idareye bağlı iş makinesi tarafından kurtarıldı.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir