(Görüntülü Haber) Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite olunca tabelasını güncelledi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 5 pilot Üniversite arasında bulunan Bingöl Üniversitesi\'nin tabelası güncellenerek tabelaya, \"Tarım ve Havza Bazlı Pilot Üniversite\" ibaresi eklendi. Üniversite Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak, pilot üniversite olmalarının kent ile bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtirek, \"Üniversitemiz, bölgesel kalkınma anlamında tarım ve havza, özellikle de arı ürünleri ve endemik bitkiler konusunda öne çıkmış oldu\"dedi.