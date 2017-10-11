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(Görüntülü Haber) Binaya çarpan TIR'ın sürücüsü öldü (2)

TIR KALDIRILIRKEN KAZA OLDU Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) Karamürsel'deki, D-130 karayolunda binaya çarpan TIR'ın kaldırılması sırasında trafik durdurulurken, bir kamyonet önünde duran TIR'a çarptı

11 Ekim 2017 19:21

TIR KALDIRILIRKEN KAZA OLDU Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) Karamürsel\'deki, D-130 karayolunda binaya çarpan TIR\'ın kaldırılması sırasında trafik durdurulurken, bir kamyonet önünde duran TIR\'a çarptı. TIR\'ın altına giren kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Ereğli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarındaki binaya çarptı. Hasar gören TIR\'ın vinçle kaldırılması çalışması sırasında, trafik durduruldu. Bu sırada, Ali Çelebi yönetimindeki 41 JB 672 plakalı kamyonet, önünde duran 43 yaşındaki Tanju Tınaz yönetimindeki 35 P 8191 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonetin TIR\'ın altına girdiği kazada yaralanan sürücü Ali Çelebi, araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Çelebi, 112 Acil ekibinin ilk müdahalen ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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