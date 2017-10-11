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(Görüntülü Haber) Binaya çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Faruk KIYAK/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR yol kenarındaki binaya çarptı

11 Ekim 2017 14:34

Faruk KIYAK/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR yol kenarındaki binaya çarptı. TIR sürücüsü ölürken, evde bulunanlar deprem korkusu ile yataklarından fırladı. Olay, bu sabah sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Karamürsel Ereğli Mahallesi Turna Sokak üzerinde meydana geldi. Adem Özdoğan yönetimindeki 41 GB 992 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan binaya çarptı. TIR\'ın çarptığı dairede yaşayan Sarıgül ailesi büyük korku ile yataklarından kalktı. Çevredekiler 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Adem Özdoğan\'ın öldüğü belirledi. Ev sahibi Lokman Sarıgül korktuklarını belirterek, \"Sabaha karşı TIR çarptı, uyandık\" dedi. Binada oturanlar TIR\'ın çarpması ile deprem korkusu yaşadıklarını belirtti. TIR şoförünün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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