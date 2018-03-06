(Görüntülü Haber) Bileziğini satıp, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta televizyonda izlediği Zeytin Dalı Harekâtı haberleri nedeni ile duygulanan Dudu Coşkun (78), kolundaki 10 yıllık burma bileziğini satarak Mehmetçik Vakfı\'na bağış yaptı.



Sivas’ta Aydoğan Mahallesi\'nde yaşayan 4 çocuk annesi ev hanımı Dudu Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye\'nin Afrin kentine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı haberlerini izlerken duygulandı. Bağkur emeklisi eşi Bekir Coşkun (88) ile konuşan Dudu Coşkun, 10 yıl önce aldığı burma bileziğini Mehmetçiğe bağışlamak istediğini söyledi. Bu talebi memnuniyetle karşılayan Bekir Coşkun, bileziği kentteki bir kuyumcuya götürerek 2 bin 800 lira karşılığında bozdurdu. Üzerine 200 lira da kendisi koyan Bekir Coşkun, toplamda 3 bin lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.



Her gün televizyonda izlediği operasyon haberleri nedeni ile duygulandığını ifade eden Dudu Coşkun, \"İzlerken dayanamadım. İçimden geldi, bileziğimi eşime verdim, hemen götürmesini istedim. Sabah da gönderdim ve bağışladık. Haberleri izlerken içimden ağlamak geldi. Allah askerlerimizin yardımcıları olsun. Allah\'a emanet olsunlar. Allah sağlık sıhhat versin\" dedi.



Bekir Coşkun ise, \"Akşam televizyon izlerken eşim duygulandı. \'Bileziklerimi göndereceğim Mehmetçik Vakfına\' dedi. Sabah verdi. Götürdüm 2 bin 800 liraya bozdurdum. 200 lira da kendim ilave ettim. 3 bin lirayı Mehmetçik Vakfı\'na gönderdim. Bizim şu anda askerde olan yakınımız yok ama keşke olsaydı\" diye konuştu