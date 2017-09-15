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(Görüntülü Haber) Bilecik ve Kütahya'daki orman yangınları kontrol altında

BOZÜYÜK,(Bilecik)-Domaniç,(Kütahya)/DHA KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

15 Eylül 2017 14:51

BOZÜYÜK,(Bilecik)-Domaniç,(Kütahya)/DHA KÜTAHYA\'nın Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik\'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanda etkili olan yangının soğutma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor. Domaniç İlçesi\'nde soğutma çalışmalarının devam etiği orman yangının rüzgarın etkisiyle yeniden başlamaması için tepilik alanlara helikopterlerle müdahalede bulunuluyor.Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Bozüyük İlçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ormanlık alanın yüksek kesimlerine helikopterlerle müdahalede bulunulduğunu belirten Vali Büyükakın, \"Yangın tam olarak söndürüldü diyemeyiz. Çünkü kontrol altına alınan bölgelerde altta yanma var. Buraların soğutma çalışmaları sürüyor\" dedi. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Bozüyük\'te soğutma çalışmalarını yapıldığı ormanlık alanda incelemelerde bulundu. 500 HEKTARLIK ALAN Orman Genel müdürü Bekir Karacabey, Kütahya ve Bilecik\'te meydana gelen orman yangının genel olarak 500 hektarlık alanı kapsadığını söyleyerek, \"Alandaki yanmayan kısımların etrafını çevirip o ağaçları kurtaracağız. Onları tespit ettikten sonra ne kadar alanın yandığını net olarak söyleyebiliriz. Şu anda genel sahaya baktığımız zaman yaklaşık 500 hektar civarında\" diye konuştu. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da, Yangın şu anda kontrol altına alındı, inşallah soğutma çalışmalarından sonra tamamen söndürülmüş olacak. Emekleri geçen destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum\" dedi.

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