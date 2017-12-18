(Görüntülü Haber) Bilecik Valisi Büyükakın: Tartışmaların maksadı isim değişikliği değildir

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik\'in isminin \'Ertuğrul\' olarak değiştirilmesi önerisiyle ilgili \"Tartışmaların maksadı, isim değişikliği değildir. Sadece isim değiştirerek, şehirlerin kaderinin değişmeyeceği apaçık bir gerçektir\" dedi. Bilecik\'te düzenlenen \'Marka Değerleriyle Uluslararası Bilecik Sempozyumu\'nun kapanışında, kentin isminin değiştirilmesiyle ilgili sunduğu öneriyle tartışma başlatan Vali Büyükakın, yazılı açıklama yaptı. Önerilerinin kamuoyunda yankı bulmasının Bilecik adına bir kazanç olduğunu kaydeden Büyükakın, \"Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen \'Marka Değerleriyle Uluslararası Bilecik Sempozyumu\' kapanışında, \'Bilecik Şehir Markası\' kapsamında ele aldığımız ve \'tartışılması faydalı olacaktır\' şeklindeki bazı önerilerimizin yerel ve ulusal kamuoyunda yankı bulmasını Bilecik adına bir kazanç olarak görmekteyim. Ancak konuya ilişkin tartışmanın sadece \'Bilecik\'in adının Ertuğrul olarak değiştirilmesi de tartışılabilir\' önerisi üzerine yoğunlaşmasının Bilecik Şehir Markası çalışmalarını sığ ve kısır bir zemine çekeceğini düşünmekteyim. Bu nedenle bazı hususların altının çizilmesinde yarar görüyorum\" dedi. Ertuğrul Gazi\'nin Bilecik ve Türkiye açısından çok kıymetli bir değer olduğunu belirten Vali Büyükakın, açıklamasını şöyle sürdürdü: \"Ertuğrul Gazi\'nin bundan 736 yıl önce topladığı toy da çok kıymetli bir değerdir. Bu noktada tartışılması önerilen birinci husus söz konusu toyun \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' anlayışı ile uluslararası ölçekte her yıl ilimizde toplanması ve ana temanın hep insanlığın huzuru olmasıdır. Bilecik\'te her yıl uluslararası bir toy düzenlenmesi şehrimiz için başlı başına bir marka değeri fırsatı sunacaktır. Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak Bilecik aynı zamanda şehirlerin kuruluşuna beşiklik etmiş bir şehirdir. Bu açıdan Bilecik, yeni yerel yönetim modellerine ve yeni şehir mimarisi konseptine pilot uygulama şehri olarak da görülebilir. Daha açık bir ifadeyle, son dönemde sürdürülmekte olan \'bütün şehir\' tasarımı açısından da \'yatay-dikey mimari\' tartışmaları açısından da pilot uygulamalara elverişli bir şehirdir. Bu ise sempozyum kapanışında tartışılmasını önerdiğimiz sonuncu husustur. Söz konusu üç önerinin \'Şehirler Kuran Şehir Bilecik\' başlığı altında uzun vadeli bir vizyon projesi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda, eğer bütün şehir modelinde pilot il seçilirsek şehrin adının Ertuğrul Gazi, merkez ilçenin adının Bilecik olması veya tersinin yapılması tartışılabilir. Şüphesiz başka öneriler de tartışılabilir. Tartışmaların maksadı isim değişikliği değildir. Sadece isim değiştirerek şehirlerin kaderinin değişmeyeceği apaçık bir gerçektir.\" Öte yandan Vali Büyükakın\'ın Bilecik\'in isminin \'Ertuğrul\' olarak değiştirilmesi önerisi, kentte tartışma yarattı. Bileciklilerden bazıları, öneriyi olumlu karşılarken, bazıları da kentin isminin Bilecik olarak kalmasından yana olduklarını belirtti.