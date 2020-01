(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan, Osmaniye'de TÜGVA şubesinin açılışına katıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilel Erdoğan, TÜGVA Osmaniye Şubesi\'nin açılışına katıldı.



İstiklal Mahallesi Çalık Süleyman Caddesi\'ndeki TÜGVA\'nın açılış törenine, Bilal Erdoğan\'ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından konuşan Bilal Erdoğan TÜGVA\'nın faaliyetlerinin, birlik ruhunu gençliğin daha küçük yaşlardan itibaren yaşamasını mümkün kılmaya yönelik olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle dedi:



\"Ortaokuldan itibaren çocuklarımız nerelere gidiyorlar ne yapıyorlar gibi konularda endişeleneceğimize çocuklarımızı TÜGVA gibi yerlere yönlendirip, buralarda hem gelip oyun oynasınlar hem arkadaşları ile sohbet etsinler, hem de kütüphanelerden istifade etsin ve kanaat önderlerinden sohbetler dinlesinler. Ve böylelikle işte o salih insanlarla beraber olma fırsatı yakalayabilsinler.\"



BATILILAŞMA GENÇLERE HEDEF ALDI



Batılılaşmanın gençleri hedef aldığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:



\"Son 200 yıldır adını batılılaştırma koydukları bu süreç öncelikli bizim gençlerimizi ailelerimizi hedef aldı. Neden? Bizi toplarıyla tüfekleriyle yenemeyeceklerini, işgal edemeyeceklerini görenler kaleyi içeriden fetih etmeye çalıştılar. Nasıl? İşte aileleri parçalayalım, çocukları uyuşturucu belası, içkiyle falan darma dağın etmeye çalıştılar. Son 15 yıldır hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye artık bu biçilen kaderin ötesinde bir kaderin arayışına girdi. Dünyada mazlumların yanında oldu. Dünyada nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir çatışma varsa bunun giderilmesi için çalışmalar yaptı. Hakikaten çok çarpıcı, geldiğimiz noktaya bakarsak, milli gelire oranla dış yardımda birinci ülke Türkiye oldu. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama bu milletin gönlünün zenginliği işte başkalarının fersah fersah ötesinde demek ki. Biz birliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe inanın karşımızda duracak güç yok.\"



TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise, gençlerin olduğu her alanda hizmet sürdürdüklerini söyledi. Her geçen gün hızla büyüdüklerini belirten Emanet, \"Kültür, spor, sanat, eğitim alanlarında gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. 81 il, 256 ilçe temsilciliğimiz 40 ildeki 60 yurdumuz, kitap kefelerimiz, gençlik merkezlerimiz gençlerimizin hizmetindeyiz\" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu tarafından Bilal Erdoğan\'a, günün anısına Karatepe kilimi ve çeşitli hediyeler verildi. 7 Ocak Taraftarlar Derneği Tribün Lideri Bayram Sümbül ise Erdoğan\'a Osmaniyespor forması ve diğer protokol üyelerine kaşkol hediye etti. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duanın ardından TÜGVA Osmaniye Şubesi\'nin açılışı gerçekleştirildi.