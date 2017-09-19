(Görüntülü Haber) Bilal Erdoğan, babasının isminin verildiği okulu açtı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Nevşehir’de Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılış törenine katıldı. Okulun açılış programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve protokol mensupları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, açılışa katılan Bilal Erdoğan’a teşekkür etti. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise Nevşehir Külliyesi içinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımı hakkında bilgiler verdi. Başkan Ünver, \"3.5 yıl gibi kısa bir sürede külliyemizi ve içerisindeki binalarımızı tamamladık. Yakın zamanda halk sağlığı merkezi de burada yapılacak\" diye konuştu. Bilal Erdoğan ise babasının ismini taşıyan okulun hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu okuldan nice alim ve liderlerin yetişmesini diledi. Bilal Erdoğan, \"Sizler çok iyi işler yapacaksınız. Dünyadaki en son gelişmeleri takip edeceksiniz. Buradan yetişenlerin Recep Tayyip Erdoğan gibi dik bir duruşa sahip olmaları, cesur olmaları, halkının kalbiyle bir atan bir kalbe sahip olmaları lazım\" dedi. Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışı gerçekleştirildi.