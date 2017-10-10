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(Görüntülü Haber) BİLAL ERDOĞAN: "KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU GERÇEKTEN MÜTHİŞTİ"

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu

10 Ekim 2017 01:33

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak birlikte açıklama yaptı. Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendilerine verdiği destek ile başarıya ulaştıklarınıs ifade etti.

Bilal Erdoğan ise şampiyon olan takımı kutlayarak, \"Türkiye bunu bugün öğrenecek ve bundan sonra daha çok maçlarınızı izleyeceğiz. Çok mutluyuz. Hiç kimsenin farkında olmadığı bir başarı. Galiba neyin daha önemli olduğunu karıştırıyoruz Burada bu coşkuyu bu tartir edip keyiflenmemiz lazım. Ben çok heyecanlandım, keyifli bir maç oldu gerçekten müthişti\" dedi.

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