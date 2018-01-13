(Görüntülü Haber) Bigadiç Belediyesporlu futbolcuya Brezilya usulü doğum günü

Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR Süper Amatör Futbol Ligi\'nde mücadele eden Bigadiç Belediyespor\'un oyuncuları, 22 yaşına giren takım arkadaşları Murat Özavcı\'nın doğum gününü, üzerine un döküp, başında yumurta kırarak kutladı.



Bigadiç Belediyespor\'da orta saha oyuncusu olarak görev yapan Balıkesir Üniversitesi Spor Akademisi 3\'üncü sınıf öğrencisi Murat Özavcı, 22 yaşına girdi. Şehir Stadyumundaki antrenman bitiminde Murat Özavcı, babası Hasan Özavcı ve annesi Emine Özavcı’nın doğum günü pastası sürprizi ile karşılaştı.



Ailesi ve takım arkadaşları ile doğum günü pastasını kesen Murat Özavcı\'ya, arkadaşları Brezilya usulü doğum günü sürprizi yaptı. Takım arkadaşları, yüzüne pasta sürdükleri takım arkadaşları Murat\'ın üzerine un döküp, yumurta kırmaları doğum gününü kutlamasında eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



Sürpriz doğum günü karşısında ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden futbolcu Murat Özavcı, \"Bugün 22 yaşıma bastım. Ailem bana sürpriz bir doğum günü yaptı. Takım arkadaşlarım da Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Çok güzel oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da hep birlikte nice uzun senelere ulaşırız. Sürprizle arkadaşlarım benim gönlümü kazandı. Gerçekten çok eğlendik” dedi.





Orta saha oyuncusu Murat\'ın takım arkadaşlarından Mert Çelik ise, \"Murat kardeşimizin doğum gönüydü. Bizde arkadaşları olarak kendisine geleneksel yumurta şakasını yaptık. Nice mutlu seneler diliyoruz” diye konuştu.





Murat\'ın babası Hasan Özavcı da, \"Oğlumun yaş günü vardı. Bir sürpriz yapalım dedik. Arkadaşları ve hocaları da eşlik ettiler. Fakat yaş günü biraz sınırları zorladı. Oğlumuzda yapılan eziyetten memnun oldu. Böyle güzel günlerin daha da devam etmesini isteriz” şeklinde konuştu.