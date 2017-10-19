(Görüntülü Haber) Bıçaklandı, dövüldü, otomobilden atıldı



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) ADANA\'da 36 yaşındaki Meryem Tekin gezmeye çıktığı erkek arkadaşı tarafından dövüldü, bıçaklandı ardından otomobilden atıldı. Yol üzerindeki bir işyerine sığınan kadının polis kurtardı.



Olay, merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Meryem Tekin\'e erkek arkadaşı Mustafa M. otomobil ile gezdiği sırada içmesi için esrar verdi. Teklifi kabul etmeyen Tekin, bunun üzerine Mustafa M. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa M., genç kadına araç içinde vurduktan sonra, elinden bıçaklayıp otomobilden attı. Yaralı kadın ise, olay yerinden kaçarak bir pastaneye sığındı.



Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan, yaralı kadın tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzeni Bağlar Polis Merkezi\'ne götürüldü. Gazetecilere, \" Hiç bir sevgi, aşk bıçaklamayı gerektirmez. Kadına şiddet son bulsun, devletime sığındım\" dedi. Polis kaçan Mustafa M.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.