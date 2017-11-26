(Görüntülü Haber) Bıçaklanan Suriyeli Samet, kayıp cep telefonu yüzünden öldürülmüş

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, sokakta dövüldükten sonra bıçaklanan Suriye uyruklu Majd Samet\'in (22), 8 ay önce kaybolan cep telefonu nedeniyle tartıştığı Suriyeliler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Samet\'i dövüp, bıçakla öldüren 3 Suriyeli, polisin yürüttüğü çalışmayla yakalandı.



Olay, geçen cuma akşamı, Kurtuluş Mahallesi\'nde meydana geldi. Evine giderken, yolda önünü kesen maskeli bir grup tarafından dövülen Majd Samet, daha sonra bıçaklanarak, öldürüldü. Cinayetin ardından Samet\'i öldüren kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları inceledi. Çok sayıda kamera görüntüsüyle görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin Suriyeli T.B., M.S. ve A.M. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi olay sırasında kullandıkları maske ve bıçakla evlerinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, 8 ay önce kaybolan cep telefonu nedeniyle tartıştıkları Majd Samet\'i öldürdüklerini söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi.