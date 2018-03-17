(Görüntülü Haber) BGC ödülleri sahiplerini buldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BGC Başarı Ödülleri Yarışması\'nda dereceye girenlerin ödülleri törenle sahiplerini buldu. Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Halil Özçoban da, Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı\'nda \'Şaka gibi\' adlı haberiyle Başarı Ödülü\'nü kazandı. Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından 40 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen BGC Başarı Ödülleri Yarışması\'nda dereceye girenlerin ödülleri Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi\'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bursa protokolünün ve basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 2017 yılında yayınlanan 157 eserin değerlendirildiğini ve 15 esere başarı, 15 esere de mansiyon ödülü verildiğini söyledi. Konuşmasında basının sorunlarına ve çözüm önerilerine geniş yer veren Kolaylı, \"Demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminde net biçimde ortaya koyan medyanın sorunlarının çözülmesi, insanımıza ve ülkemize yapacağımız en önemli katkıdır\" dedi. \'BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEMEL GEREKLİLİKTİR\' Sektörde yaşanılan en önemli sorunun darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen ve bazı kanun ve yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler olduğunu belirten Başkan Kolaylı, \"Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından, bu güne kadar yapılan düzenleme ve iyileştirmelere rağmen; ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki; ifade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir\" diye konuştu. \'YENİLENME KAÇINILMAZ HALE GELMEKTEDİR\' Başkan Nuri Kolaylı, sözlerini \"Ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan basını ilgilendiren kurumların yeniden yapılanmasına kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır. Bu yenilenme ihtiyacı gün geçtikçe kaçınılmaz hale gelmektedir\" ifadeleriyle noktaladı. BGC Başkanı Nuri Kolaylı’nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Doğan Haber Ajansı Muhabiri Halil Özçoban da, Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı\'nda \'Şaka gibi\' adlı haberiyle Başarı Ödülü\'nü kazandı.