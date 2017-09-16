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(Görüntülü Haber) Beyşehir'de 'narko-sokak' uygulaması

Beyşehir'de 'narko-sokak' uygulaması   Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya) (DHA)- KONYA'nın Beyşehir İlçesi'nde narko-sokak uygulaması yapıldı

16 Eylül 2017 12:26

Beyşehir\'de \'narko-sokak\' uygulaması

 

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya) (DHA)- KONYA\'nın Beyşehir İlçesi\'nde narko-sokak uygulaması yapıldı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan, iki etaptan oluşan uygulamaya 16 ekip ve 40 personel katıldı. Ekipler durdurdukları araçları didik didik aradı. Aramalarda dedektör köpek \'Oskar\' da kullanıldıı. Yapılan uygulamada 225 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 130 araç incelendi. 8 araç trafikten ben edilirken, 14 yaşındaki bir çocuk da araç sürerken yakalandı. Araç babaya teslim edilirken, bin 763 lira para cezası uygulandı.

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