(Görüntülü Haber) Beypazarı’nda tarihi konakların ortasındaki ahşap bina yandı

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI(Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı İlçesi’nde tarihi konakların ortasındaki bir ahşap evde çıkan yangın çevre sakinlerinin korku yarattı. Evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ömer Yavruoğlu, yanan evden son anda kurtuldu. Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kayadibi Sokak 14 numaralı 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evde tek başına yaşamını sürdüren Ömer Yavruoğlu, dumandan etkilenerek evden çıktı. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının çevrede bulunan diğer ahşap ve tarihi konaklara sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.