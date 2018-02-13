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(Görüntülü Haber) Beypazar'ında silahlı kavga 1 ölü

BEYPAZARI,(DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 2 aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

13 Şubat 2018 13:51

BEYPAZARI,(DHA)- ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde 2 aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay, sabah saat 07.30 sıralarında ilçe merkezi Beytepe Mahallesi\'nde çıktı. Tarım işçisi doğu kökenli vatandaşların oturduğu mahalle iki aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 40 yaşındaki H.T. öldü. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis iki aile arasında çıkan kavgayı güçlükle önleyebildi. Mahallede polis ekiplerinin aldığı önlem sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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