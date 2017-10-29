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(Görüntülü Haber) Beypazarı'nda işçi servisi devrildi: 19 yaralı 

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkıp devrildi

29 Ekim 2017 21:08

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 19 işçi yaralandı. 

Kaza, bugün saat 15.30\'da, Beypazarı ilçesi Çayırhan mevkisinde meydana geldi. Yunus Çapa\'nın kullandığı 06 NDH 05 plakalı servis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp  devrildi. Kazada, Çayırhan\'daki Park Termik\'te çalışan işçilerden 19\'u yaralandı. İlk tedavileri kaza  yerinde yapılan yaralı işçiler, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 

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