(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda yangın; mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak\'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle sokak ve çevresi dumanla kaplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında binanın üst katların da bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi. Bir görgü tanığı, \"Biz yandaki oteldeydik odaları kontrol ederken arka tarafta bir yangın gördük. Hemen binanın yanındaki diğer otele geçtik, uyarmak için odaları gezdik kimseyi bulamadık. Tekrardan yanan binaya girdik, üst katlara duman yüzünden çıkamadım, üst katlara doğru çok duman yükselmişti, en alt kata kadar kapıları yumrukladım herkes aşağıya indi fakat yaşlı bir teyzeyi, amcayı ve bir genci itfaiye kurtardı.\" dedi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.