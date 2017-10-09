T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda yangın; mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

09 Ekim 2017 12:11

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak\'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle sokak ve çevresi dumanla kaplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında binanın üst katların da bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi. Bir görgü tanığı, \"Biz yandaki oteldeydik odaları kontrol ederken arka tarafta bir yangın gördük. Hemen binanın yanındaki diğer otele geçtik, uyarmak için odaları gezdik kimseyi bulamadık. Tekrardan yanan binaya girdik, üst katlara duman yüzünden çıkamadım, üst katlara doğru çok duman yükselmişti, en alt kata kadar kapıları yumrukladım herkes aşağıya indi fakat yaşlı bir teyzeyi, amcayı ve bir genci itfaiye kurtardı.\" dedi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ozan URALİSTANBULDHABEYOĞLUYangın BeyoğluMuhtar Mahallesi Altın Bakkal SokakDumanıYoğunOlayDumandanBirHemenTekrardanYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24