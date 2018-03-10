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(Görüntülü Haber) Beyoğlunda trafik kazası: 1 yaralı

 Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi bariyerlere çarptı

10 Mart 2018 02:09

 Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi bariyerlere çarptı. Kazada 1 kadın yolcu yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı Okmeydanı sapağı meydana geldi. İddiaya göre, Okmeydanı yönünde ilerleyen 34 TJD 22 plakalı taksi sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada takisdeki kadın yolcu hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdhalenin ardından yaralanan kadını ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.

TKaza sonrası taksi olay yerinden kaldırıldı Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başladı.  

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