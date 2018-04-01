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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: 6 yaralı

Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bir kahveneye uzun namlılı silahlarla ateş açıldı

01 Nisan 2018 12:38

Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda bir kahveneye uzun namlılı silahlarla ateş açıldı. 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.


 

Olay, Fetihtepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak\'ta bulunan bir kahvehanede saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli kişi yada kişiler tarafında kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ahmet K.(58) ve Mehmet D. (36) durumun ağır olduğunu öğrenilirken Ramazan K.(13), Emre K.(16), Erkan E.(33) Faik O. çeşitleri yerlerinden yaralanarak Okmeydanı Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

 

HASTANEDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çevik Kuvvet ekipleri ve Özel Harekat Timleri olay yerinde ve hastanede geniş çaplı güvenlik önemi aldı.  Olayın yaşandığı sokakta alınan güvenlik önleminin ardından olay yeri İnceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. 

 

ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipleri çevrede bulunan vatandaşlardan bilgi alırken kahvehanenin çevresindeki güvenlik kameraları da incelendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

 

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