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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda iki katlı boş bina çöktü

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda iki katlı boş bina çöktü

20 Aralık 2017 21:07

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA Beyoğlu\'nda iki katlı boş bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken çöken bina kullanılamaz hale geldi. Binadan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı. Olay, Şehir Muhtar Mahallesinde Aşıklar Sokak\'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duydu. Sokağa baktıklarında evlerinin yan taraflarında bulunan iki katlı kâgir binanın çöktüğünü gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Binanın yıkılması ile birlikte binandan kopan parçalar sokağın yarısını kapattı. Binanın yıkıldığı sırada sokak içerisinden kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı. Polis ekipleri, sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. İGDAŞ ve Belediye ekiplerine haber verildi. Mahalle sakinlerinden Salim Arslan, \"Bu binadan, iki üç gün önce ufak ufak parçalar düşüyordu. Vatandaşlar süpürge ile kopan parçaları süpürdü. Burası daha önce yanınca çocuğu biz kurtarmıştık içeriden. Çöken binada kimse oturmuyordu. Ölen ya da yaralanan yok\' diye konuştu.

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