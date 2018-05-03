(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda geleneksel pilav günleri başladı

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU’nda geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri başladı. Semt Konakları Anaokulu öğrencilerinin hünerlerini sergilediği etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, semt konakları ile sosyal belediyeciliği vatandaşların ayağına getirdiklerini söyledi. Beyoğlu Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Semt Konakları Pilav Günleri, Okmeydanı ve Kasımpaşa Semt Konakları\'nda düzenlenen etkinliklerle başladı. Semt Konağı öğrencilerinin yılsonu gösterileriyle şölen havasına dönüşen etkinliklerde, öğrenciler sahne performanslarıyla katılımcılardan tam not aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Pilav Günlerine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak gösterileri izledi. MİNİK ÖĞRENCİLER İLK MEZUNİYETLERİNİ BAŞKAN DEMİRCAN’LA KUTLADI Okmeydanı Semt Konağı\'nın bahçesinde ve Kızılay Meydanı’nda kurulan sahnelerde, Semt Konakları Anaokulları\'nda eğitim gören minik öğrenciler ile sanat branşı öğrencileri tüm hünerlerini sergiledi. Sahne gösterimlerinin sonunda anaokulu öğrencileri Demircan’la birlikte keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini kutladı. Daha sonra semt konaklarında vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Etkinlikler kapsamında Semt Konağı kursiyerlerinin çalışmaları da açılan sergiler ile vatandaşların beğenisine sunuldu. \"SEMT KONAKLARI İLE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ VATANDAŞLARIN AYAĞINA GETİRDİK\" Okmeydanı Semt Konağı\'nı 2006 yılında hizmete açtıklarını belirten Başkan Demircan, “Aradan tam 12 sene geçti. Anaokulunda 41 çocuğumuz var, 2 bin 400 kişi kurslara katılıyor, kütüphane hizmetine 15 bin çocuk katılmış, kütüphaneye gelip giden tüm çocukların sayısı ise 22 bin. Özetle yıllık 31 bin kişi buraya gelip gitmiş. Mahallelerde sosyal belediyecilik, sosyal devlet bu, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına ücretsiz olarak getirebilmek” dedi. Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Pilav Günleri, ilçenin farklı noktalarında bulunan 15 Semt Konağında 11 gün boyunca devam edecek.