(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda cep telefonu çalan bir kişi yakalandı

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu\'nda 29 Ağustos ve 7 Eylül\'de meydana gelen cep telefonu hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda belirlediği şüpheli E.Ç.\'yi İstiklal Caddesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Ç.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheli E.Ç.\'nin 2 ayrı işyerinde kasa çevresinde bulunan cep telefonlarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüler E.Ç.\'nin telefonları dükkanda bulunanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonları çalması görülüyor.