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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda bıçaklı kavga:1 ölü

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı

25 Ekim 2017 13:17

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, Damar Sokak\'ta bulunan bir restoranda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki Hayri Ör, restoranda ismi henüz bilinmeyen bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hayri Ör, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Hayri Ör, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Ör\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi çeken polis ekipleri restoranda ve çevrede delil araştırması yaptı. Ör\'ün cesedi polisin olay yerindeki incelemerini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Öte yandan bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hayri Ör\'ün evli olduğu ve 18 yaşındaki kızının yaklaşık bir sene önce geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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