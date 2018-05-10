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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda asansör 2. kattan düştü: 1 yaralı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda iki katlı bir midye imalathanesinde asansörle midye taşıyan bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı

10 Mayıs 2018 13:55

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda iki katlı bir midye imalathanesinde asansörle midye taşıyan bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı. 


 

Olay Beyoğlu, Küçük Piyale Mahallesi, Toprak Tabya Sokak\'ta bulunan bir midye imalathanesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,  29 yaşındaki Fatma Okta, asansöre binerek tencere içine koyduğu midyeleri imalathaneye götürmek istedi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan zemine düştü.  Düşen asansörde mahsur kalan Okta, bacağından yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Okta\'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik makasla asansörün demirlerini kesen itfaiye erleri, yaralı Okta\'yı asansörden çıkartı.


 

Sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan Fatma Okta, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. 

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