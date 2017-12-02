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(Görüntülü Haber) BEYOĞLU'NDA "BÜYÜK DÖNÜŞÜM BULUŞMASIÖ PROTESTO EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHA  Beyoğlu Kent Savunması, Beyoğlu'nda mimarlar ve bazı işadamlarının katılımı ile iki gündür "Büyük Dönüşüm Buluşması" adı altında yapılan toplantıları protesto etmek için basın açıklaması yaptı

02 Aralık 2017 20:40

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHA 

Beyoğlu Kent Savunması, Beyoğlu\'nda mimarlar ve bazı işadamlarının katılımı ile iki gündür \"Büyük Dönüşüm Buluşması\" adı altında yapılan toplantıları protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Beyoğlu Kent Savunması, Kabataş Martı projesi, AKM\'nin yıkılıp yeniden yapılması çalışmaları, Emek sinemasının eski binasının yıkılması yerine yenisinin yapılması, Tarlabaşı\'nın yeniden inşaasında etkin olan mimar ve işadamlarının iki gündür, \"Büyük Dönüşüm Buluşması\"  adı altında Beyoğlu\'nda düzenledikleri toplantıyı basın açıklaması ile protesto ettiler.

Galatasaray Meydanı\'nda düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde, \"Emek için hesap vereceksin\", \"AKM\'nin hesabını vereceksin\", \"Tarlabaşı\'nın hesabını vereceksin\" dövizleri taşıdılar. \"Beyoğlu\'na yaptığınız kötülüklerin hesabını vereceksiniz\" pankartı önünde yapılan açıklamada, \"Beyoğlu iki gündür garip bir organizasyonla meşgul ediliyor. \'Büyük Dönüşüm Buluşması\' adı altında Beyoğlu Belediyesi\'nin organize ettiği iki günlük organizasyonda birbirinden tuhaf içerikte etkinlikler, birbirinden alakasız isimlerle gerçekleştirilmeye çalışılmakta\" denildi.

Bu etkinliğin değer yaratma macerasının hazin sonu olarak değerlendirildiği basın açıklamasında, \"Bu etkinliğin bütün hedefi Tarlabaşı\'nda elde kalan ve satılamayan daireleri, rezidansları, ofisleri vs. satabilmek\" iddiasına yer verildi.

Beyoğlu Belediyesi\'nin Tarlabaşı projesi kapsamında gerçekleşen kamulaştırmalar nedeni ile büyük bir borç yükü altına girdiği iddia edilen açıklamada, \"Tarlabaşı projesi belediye bütçesinde büyük bir karadelik yaratmış durumdadır\" denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

 

\"BURAYA HERKESİN DEĞİL, BELLİ KESİMLERİN GELMESİNİ İSTİYORLAR\"

\"Beyoğlu metrekare başına en fazla inşaatın, şantiye alanını düştüğü ilçedir. Taksim tepesinden aşağılara, Karaköy\'e, kıyılara kadar olan inşaat yoğunluğunu göz önüne getirin. Biri bitmeden diğeri başlayan bu çılgınlığı sadece ekonomi ile açıklamak yeterli değildir. İstiklal Caddesi\'nin halini görüyorsunuz; bu yoğunluğun nedeni, burada yaşayanlar başta olmak üzere buraya gelenleri canlarından bezdirmek ve alışkanlıklarını değiştirerek bir daha gelmemelerini sağlamak istiyorlar. Çünkü onlar buraya herkesin değil, belli kesimlerin gelmesini istiyorlar ve bunun için uğraşıyorlar.\"

  

\"BİZ BEYOĞLU\'NA GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

\"Ancak yetkililere kötü bir haberimiz var; bizim Beyoğlu\'nu terk etmek gibi bir niyetimiz yok, asla olmayacak. Biz burada kalmaya, burada yaşamaya, burada üretmeye, yazmaya, çizmeye, oynamaya, müzik yapmaya, şarkı söylemeye, dans etmeye devam edeceğiz. Biz Beyoğlu\'na gelmeye devam edeceğiz, siz bütün bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.\"

 

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