T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda 3 katlı bina alev alev yandı

Hasan YILDIRIM - Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki cami inşaatının yanında bulunan 3 katlı boş binada saat 07

27 Kasım 2017 12:17

Hasan YILDIRIM - Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu Tarlabaşı\'ndaki cami inşaatının yanında bulunan 3 katlı boş binada saat 07.30 sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Seyrantepe ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan su ve köpük ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü alma telaşına düştü. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YILDIRIMErtan KILIÇİSTANBULDHA Beyoğlu TarlabaşıBinadanOlayBeyoğluSeyrantepeFatihKısaYangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24