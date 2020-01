(Görüntülü Haber) Beyoğlu Belediyesi Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı

İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Belediyesi ile Ben-Bir-Sen arasında imzalanan “Sosyal Denge Sözleşmesi”nin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Kurum olarak işçilerimiz ve memurlarımızla varız. Bu vesileyle bugün imzalarımızı attık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Beyoğlu Belediyesi ile Ben-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) 2006 yılından bu yana devam eden “Sosyal Denge Sözleşmesi”ni yeniden imzaladı. Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla varılan anlaşmanın imzaları Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası’nda düzenlenen törenle atıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Ben-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu tarafından imzalanan sözleşmeyle memurlara yüzde 15 Sosyal Denge Tazminatı artışı sağlanmış oldu. Atılan imzalarla sosyal denge sözleşmesi iki yıl daha memurları rahatlatmaya devam edecek. \"MEMURUMUZA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ\" Başkan Misbah Demircan, kurumların insanlarla var olduğunu belirterek, “Kurum olarak işçilerimiz ve memurlarımızla varız. İşçilerle anlaşmalarımız her sene oluyor. Memurlarla iyileştirme söz konusu. Geçtiğimiz 14 sene içerisinde kanunların müsaade etmediği süreçte bile ayrıca anlaşmalar yaparak onları desteklemeye çalışmıştık. Sonuçta kurumlar insanlarla var. Onlar mutlu ve huzurluysa iş performansları da artıyor. Bunu da biliyoruz. Bu anlamda belediye olarak memurumuza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bugün imzalarımızı attık. İnşallah onlar da mutludur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. \"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN\" Ben-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu da, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın her zaman memurunun yanında olduğunu ifade ederek, “Bu Ağustos 2017’de imzalanan 4. Dönem toplu sözleşme kapsamında imzalanan bir sosyal denge tazminatı sözleşmesidir. Bugün Beyoğlu Belediyesi ile Ben-Bir-Sen sendikası arasında imzalandı. Hayırlı ve bereketli olsun” şeklinde konuştu. \"MEMURLAR OLARAK ÇOK MEMNUNUZ\" Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zabıta memuru Halil İbrahim Akgümüş, “Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan her yıl olduğu gibi sosyal denge artışlarında memurları düşünerek gerekli zam oranını yapmıştır. Memurlar olarak çok memnunuz. Sosyal denge artışlarımız her yıl Sayın başkanımızın sayesinde gerçekleşiyor” derken, Zabıta memuru Hasan Çınar ise “Belediyemizle Ben-Bir-Sen sendikamız arasında yapılan sosyal denge anlaşmasından memnunuz. Bizi bu geçim telaşında ezdirmedikleri için teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.