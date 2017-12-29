(Görüntülü Haber) Beylikdüzü'nde lüks sitede 2 kadın vuruldu (1)
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu
29 Aralık 2017 13:35
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Beylikdüzü\'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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