(Görüntülü Haber) Beylikdüzü’nde balıklar oltaya geldi

İSTANBUL,(DHA)-“Beylikdüzü Denize Açılıyor” sloganıyla amatör, profesyonel, balık tutma hobisi olan her yaştan olta balıkçıları, Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde buluştu. Beylikdüzü Belediyesi’nin “rastgele” diyerek düzenlediği Olta Balıkçılığı Yarışması’nda farklı kategorilerde keyifle, dostlukla yarışan yarışmacılar, kupa ve ödüllerini aldı. Sahile kıyısı olan şanslı ilçelerden Beylikdüzü’nde, Olta Balıkçılığı Yarışması” düzenlendi. Balıkçılığa gönül veren ve doğaya, eko sisteme zarar vermeden avlanmaya dikkat çekerek bu tutkularını hayata geçiren amatör, profesyonel her yaştan balık tutma sevdalısı, Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği yarışmaya katıldı. 80 parkurda 160 kişiyle çiftler yemli av ve tekler hedef-mesafe yarışması olarak iki kategoride yapılan etkinlikte, vatandaşlar tüm gün sahilin tadını çıkardı. Vatandaşın, ilçenin kıyılarını en verimli şekliyle kullanması için oltayagel.com ile birlikte düzenlenen etkinlikte, Gürpınar Olta Balıkçıları adına İlker Say, Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Say, “ Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için, düzenleyeceğimiz farklı etkinliklerle gençlerin de dikkatini balıkçılığa çekmeye çalışacağız. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi. BEYLİKDÜZÜ SAHİLİ ETKİNLİKLE RENKLENDİ Anlamlı etkinliklerle vatandaşı ilçenin en keyifli noktalarından olan Gürpınar Sahili’nde ağırlamaktan keyif aldıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, ilçe sahillerinin daha nice kaliteli ve verimli etkinlikle renkleneceğini dile getirdi. Yemli av branşında 1. Yusuf Çekim, 2. Tamer Bölükbaşı, 3. Fikret Gündüz, uzun mesafe atış 1. Cenan Bulut, 2. Kansu Gülbardak, 3. İbrahim Aksoy oldu, yarışmacılar ödüllerini Ömer Şatır’ın elinden aldı.