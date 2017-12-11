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(Görüntülü Haber) Beykoz'da uçurumdaki otomobilin sürücüsü bulundu (ölen kişinin fotoğrafıyla)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Beykoz'da uçurumdaki otomobilin sürücüsü ölü bulundu

11 Aralık 2017 18:14

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Beykoz\'da uçurumdaki otomobilin sürücüsü ölü bulundu. Olay, Beykoz Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde caddede ilerleyen sürücüler, yaklaşık 100 metrelik uçurumda çalışır durumda farları yanık bir aracı fark etti. Sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güçlükle araca ulaşabilen sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki bankacı Salih Şahin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sahin\'in cansız bedeni polisin incelemesinin ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahmut Şevketpaşa Mahalle Muhtarı Kemal Ökmen, \"Sabah saatlerinde arkadaşlar beni arıyor. Aşağıda farları yanan bir araç olduğunu söylediler. Ben de polise ve sağlık ekiplerine haber verdim. Arkadaşlar aşağı indiğinde sürücünün hayatın kaybettiğini söyledi\" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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