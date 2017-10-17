(Görüntülü Haber) Beykoz'da mahalleli yolu trafiğe kapattı -2

Mehmet AKTARAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL DHA



Beykoz Riva Yolu\'nda dün akşam trafik kazasında muhtarın oğlu 27 yaşındaki Emre Yılmaz\'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alibahadır Mahallesi sakinleri kazanın olduğu yerde yolu trafiğe kapattı.



Riva yolu üzerinde Alibahadır Mahallesi Mevkii\'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında Alibahadır Mahallesi muhtarı Hasan Yılmaz\'ın oğlu Emre Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.



Bugün Emre Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırılmasının ardından saat 18.00\'de bir araya gelen mahalle sakinleri, kazanın olduğu yerde yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri, yolun ortasında eylem yapanlara pilav dağıttı.



Oğlunu kazada kaybeden mahalle muhtarı Hasan Yılmaz, \"Bu yoldan dolayı dün akşam oğlumu kaybettim. Oğlum gitmiş ben de gitmeye hazırım. Yetkililer gelene kadar buradan ayrılmıyoruz. Şirket yapacaklarını söyleyerek muhtar olarak beni kandırdı. Bin 500 nüfus var, okula da gidemiyorlar. Çare istiyorum, bu yol açılmayacak.\" dedi.



Mahalle sakinleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün yapılasının ardından mahallelerini yolunun kapatıldığını belirterek, \"Dün akşam burada kaza gerçekleşti. Kavşak projesi olmasına rağmen ilgili firma ve karayolları, söz vermelerine rağmen bu projeyi gerçekleştiremediler. İleride Alibahadır tabelası var ama girişi yok. Girişi olmadığı için dünkü kaza oldu, iki tane oldu ölümlü kaza oluyor. 5-6 tane yaralamalı kaza oldu. Bir an önce yapılması planlanan proje gerçekleşsin.\" ifadelerini kullandı.